توتو سكيلاتشي، قصة العجلاتي الذي حصد لقب هداف كأس العالم

توفى صباح اليوم الأربعاء نجم الكرة الإيطالية السابق توتو سكيلاتشي عن عمر يناهز 59 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.

هذا الخبر بالتأكيد أحزن كل من أدرك شغف كرة القدم في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، فبالرغم من أن هناك نجوما عديدة أضاءت سماء الكرة العالمية، لكن “سكيلاتشي” يبقى اسما خالدا، لا يمكن للذاكرة نسيانه، ليس فقط لأنه حصد لقب هداف كأس العالم أو أفضل لاعب في إحدى النسخ المونديالية، بل لأنه صاحب قصة ملهمة.

سكيلاتشي يعد أسطورة في كرة القدم الإيطالية، حيث فاز بجائزتي الكرة الذهبية والحذاء الذهبي، لأفضل لاعب وأفضل هداف تواليًا في كأس العالم 1990، فضلًا عن الميدالية البرونزية مع منتخب بلاده.

قصة توتو سكيلاتشي الملهمة

مشاركته في كأس العالم كانت قصة مذهلة في حدّ ذاتها. فقبل عام واحد فقط من انطلاق البطولة، كان المهاجم لا يزال يلعب في دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

وقتها سكيلاتشي كان لا يعرف سوى الملاعب المتواضعة في حيّ باليرمو، ونادي الهواة، أمات باليرمو، وإف سي ميسينا في الدرجتين الثالثة ثم الثانية.

وفي ذلك التوقيت كان يعمل في إحدى الورش في بلدته، حيث يقوم بنفخ اطارات السيارات وأطلق عليه لقب “العجلاتي” وكان يستغرق ساعتين من أجل الوصول لتدريبات ناديه يوميا ويعود مرة أخرى لعمله.

وعلى الرغم من تتويجه هدافًا لدوري الدرجة الثانية الإيطالي في موسم 1988/1989، إلا أن سكيلاتشي كان لا يزال بعيدًا عن الوصول إلى الأزوري، حتى فتح له نادي يوفنتوس الباب.

الانطلاق نحو المجد

ففي موسمه الأول في دوري الأضواء مع يوفنتوس، ارتقى إلى مستوى اللاعبين الكبار الذين يلعب إلى جانبهم، وسجل 15 هدفًا في الدوري، وهو ما أثار انتباه المدرب أزيجليو فيتشيني قبل انطلاق كأس العالم 1990.

وقبل انطلاق المونديال "توتو" لم يرتدِ قميص الأزوري، باستثناء مباراة تحضيرية في مارس ضد سويسرا، قبل أن ينضم إلى المنتخب الإيطالي لخوض كأس العالم على أرضه.

وفي تصريح سابق قال سكيلاتشي لمجلة (FourFourTwo): "كان استدعائي أعظم فرحة بالنسبة لي. لم تكن تقع على عاتقي أي مسؤولية لأنني كنت فقط واحدًا من اللاعبين الـ22. لقد كانت لحظة رائعة، وحتى لو لم ألعب، كنت سأشعر بنفس السعادة بالجلوس على مقاعد البدلاء".

وبعد ذلك ختم سكيلاتشي نسخة إيطاليا كأفضل هداف وأفضل لاعب في البطولة، ليتحول إلى أسطورة في زمن قياسي.

وبعد مرور بضع سنوات، صرح لموقع فيفا، قائلا: “أعتقد أن الإله قرر أن يصبح توتو سكيلاتشي بطل إيطاليا كلها، لم يكن من الممكن أن يتنبأ أحد بما عشته”.

وأضاف: “في بعض الأحيان تسير كل الأمور على أفضل ما يرام. كنت أسجل الأهداف كما أستنشق الهواء. لقد كنت في أفضل أحوالي”.

نهاية القصة

ولكن كانت النهاية بسرعة البداية بنسبة لمسيرة اللاعب الدولية حيث لم يجد سكيلاتشي، طريقه إلى الشباك مع إيطاليا سوى في مناسبة واحدة، لتتوقف مسيرته الدولية بعد مرور عام واحد فقط. وهكذا، في مجموع 16 مباراة دولية، سجل سبعة أهداف، منها ستة أهداف في كأس العالم.

كما حصل ذلك أيضًا على مستوى الأندية، سواء مع يوفنتوس أو إنتر ميلان، ليختم مسيرته الاحترافية في اليابان.