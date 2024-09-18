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رئيس جامعة الإسكندرية: تأهيل الكليات والمرافق لتناسب احتياجات الطلاب ذوي الهمم

زيارة الوفد لرئيس
زيارة الوفد لرئيس جامعة الإسكندرية، فيتو

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وفد المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة برئاسة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، بهدف دعم أواصر التعاون بين الجانبين وتقديم الدعم بكافة صوره للطلاب ذوى الاعاقة الدارسين بجامعة الإسكندرية.

حضر اللقاء الدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور زياد الصياد الأستاذ المساعد بكلية الهندسة، والدكتورة آلاء جامع المدير التنفيذي لمركز طه حسين لخدمات ذوى الإعاقة بالجامعة.


خلال اللقاء أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة دور جامعة الإسكندرية حرص الجامعة على رعاية طلابها من أصحاب الإعاقات المختلفة، مستعرضًا الدور الحيوي لمركز طه حسين بالجامعة لخدمة هؤلاء الطلاب بصورة تضمن الاستدامة من خلال تقديم خدمات تعليمية متميزة ومناسبة لهم وتسهيل العملية الدراسية لديهم، وتقديم الإرشاد الأسري المناسب لهم ومساعدة أولياء أمورهم، إلى جانب دمجهم مع سائر فئات المجتمع لتحقيق مبدأ التكافؤ بين الطلاب.

وأشار رئيس الجامعة إلى تأهيل كافة الكليات والمرافق الجامعية لتناسب احتياجات الطلاب مع مختلف الإعاقات، موضحًا أن الجامعة تعمل على توفير العديد من الأنشطة الطلابية والفعاليات الثقافية والفنية والأدبية والاجتماعية والرياضية لتسهيل انخراط الطلبة ذوي الإعاقة فى هذه الأنشطة الطلابية واكتشاف مواهبهم وتعزيز التواصل بينهم وبين باقى الطلاب.


ومن جانبها أعربت الدكتورة إيمان كريم عن سعادتها بالتعاون والتنسيق مع جامعة الإسكندرية من أجل تقديم أفضل خدمة للطلاب ذوى الإعاقة مؤكدة أهمية التركيز على قصص النجاح الملهمة التى تنبع من الإرادة القوية للطلاب من ذوى الإعاقة، مشيرة إلى ضرورة نشر الوعي بثقافة وفنون التعامل مع الطلاب ذوى الإعاقة وأسرهم وتقديم كل الرعاية والدعم، والعمل على توفير كل السبل اللازمة، لافتة إلى تطلعها لمزيد من التعاون مع جامعة الإسكندرية ومركز طه حسين لخدمات ذوى الإعاقة بالجامعة.

كما أشارت إلى قيام المجلس بتقديم خبراته الفنية لخدمة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة المجتمع، بجانب تقديم المجلس لعدد من الخدمات التوعوية للطلاب من ذوي الإعاقة وأسرهم والإداريين وأعضاء هيئة التدريس من ذوي الإعاقة.

 

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