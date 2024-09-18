قادم من إيطاليا، تفاصيل عقد المدرب الجديد للنصر السعودي

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل تعاقد نادي النصر السعودي مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو، الذي أقيل من منصبه.

وأعلن النصر مساء أمس الثلاثاء إقالة كاسترو، بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة في كل البطولات، وهجوم جماهيري كبير.

تفاصيل عقد مدرب النصر الجديد



وذكرت صحيفة "الرياضية" صباح اليوم الأربعاء أن النصر اتفق رسميًا مع بيولي على تدريب الفريق بعقد لمدة عامين، مع أفضلية التمديد لموسم آخر.

وأضافت أن فرناندو هييرو، المدير الرياضي للنصر، عقد اجتماعًا مع بيولي، أمس، حددا فيه ملامح خارطة الطريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيولي سيصل العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم، لبدء مهمته مع الفريق الأصفر.