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اقتصاد

التصديري للصناعات الكمياوية: تسيير 3 بعثات تجارية لأسواق تنزانيا وغانا وروسيا

محمد مجيد, فيتو
محمد مجيد, فيتو

أكد  محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكمياوية  تسيير 3 بعثات تجارية خلال الفترة القادمة إلي كل من تنزانيا وغانا وروسيا حيث تشهد هذه الدول نموا اقتصاديا ثابتا مع استثمارات كبيرة في البنية التحتية وهو مايوفر فرص لصادرات القطاع سواء كانت  صناعات المغذية مثل الدهانات والبلاستيك والمواد اللاصقة والكيماويات الوسيطة اوالسلع النهائية والاستهلاكية كما يوفر القطاع الزراعي علي وجه الخصوص سوقا مهما للاسمدة لدعم إنتاج المحاصيل.

عدد الشركات المقترحة للبعثة

يذكر ان عدد الشركات المقترحة للبعثة يتراوح مابين  15-25  شركة والقطاعات المستهدفة للبعثة هي  المنتجات الكيميائية المتنوعة، احبار والدهانات، منتجات اللدائن والبلاستيك، منتجات الأسمدة، منتجات المطاط، المنظفات، اامنتجات الزجاجية من أدوات المائدة.

وقال مجيد إنه نتيجة للنشاطات التي شهدها المجلس خلال الفترة من2020-2024فقد ارتفع معدل نمو عدد أعضاء المجلس من الشركات بنسبة ٣٠%.

وأضاف انه خلال السنوات الأربع من2020حتي2024 تم تنظيم نحو 12بعثة تجارية للخارج و52 بعثة مشترين للسوق المصري و429لقاء ثنائي و61مشاركة في معارض دولية و53 مشاركة في مؤتمرات وندوات وعقد105ورشة عمل وتدريب.

 

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الصناعة الصناعات الأعباء التصديرية

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