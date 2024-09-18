الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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رياضة

برنامج تدريبي خاص لأحمد فتوح

أحمد فتوح, فتوح
أحمد فتوح, فتوح

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تدريبيا خاصا لأحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي من أجل تجهيزه.

وكشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن حقيقة ما تردد عن اقتراب البرتغالي فيريرا المدير الفني السابق لنادي الزمالك من تولي منصب المدير الرياضي للقلعة البيضاء 

وقال أحمد سالم في تصريحاته خاصة: فكرة منصب المدير الرياضي لنادي الزمالك قائمة منذ فترة وهناك تفكير ليكون هناك مدير رياضي ولكن ليس لديه معلومة عن التفاوض مع فيريرا لتولي المنصب 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الشرطة الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الشرطة الكيني في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تذيع قنوات أبو ظبي الرياضية مباراة الزمالك والشرطة الكيني كونها الناقل الحصري للمباراة.

واستأنف الزمالك تدريباته مساء أمس الثلاثاء بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون يوم  الاثنين، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم الجمعة المُقبل في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

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الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أحمد فتوح الظهير الأيسر أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق

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