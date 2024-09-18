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النسر المدافع، اختتام فعاليات التدريب البحري المصري الأمريكي بنطاق البحر الأحمر

اختتام فعاليات التدريب
اختتام فعاليات التدريب البحري المصري الأمريكي

اختتمت فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الأمريكى "النسر المدافع"، الذى استمرت فعالياته لعدة أيام بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر بجمهورية مصر العربية بمشاركة عناصر من القوات البحرية المصرية والأمريكية.

علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية

 

وشملت فعاليات التدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم التدريبية بين عناصر القوات البحرية لكلا الجانبين، ونظمت القوات المشاركة معرضًا للأسلحة والمعدات المستخدمة فى التدريب، فضلًا عن تنفيذ رماية مدفعية سطحى بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف المعادية والدفاع ضد التهديدات غير النمطية، كما تم التدريب على تأمين سفينة ذات شحنة هامة ومكافحة الحريق بالوحدات البحرية، بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة أظهرت مدى التجانس بين العناصر المشتركة فى التدريب.

يأتى التدريب فى ضوء تنامى علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية، لتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين وتبادل الخبرات فى أسلوب تأمين مسارح العمليات البحرية ضد التهديدات المختلفة.

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