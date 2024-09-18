وفد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر يصل ماليزيا ويبحث التعاون مع وزير الشؤون الدينية

وصل وفد رفيع المستوى، من المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إلى دولة ماليزيا، برئاسة أ.د. عباس شومان، رئيس المنظمة، أمين عام هيئة كبار العلماء، بهدف تعزيز التعاون بين المنظمة وفرعها بماليزيا، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر، أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالحفاظ على مد جسور التواصل بين الأزهر الشريف وخريجيه، كذا مناقشة استراتيجية عمل الفرع، والوقوف على التحديات المعاصرة، وكيفية مواجهتها.

زيارة وفد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر لماليزيا

واستقبل داتؤ محمد نعيم بن مختار، وزير الشئون الدينية الماليزي، وفد المنظمة برئاسة د. عباس شومان، وعضوية كل من: أ.د. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، نائب رئيس المنظمة، واللواء وائل محمود بخيت، نائب رئيس المنظمة، أ.د. عبد الدايم نصير، أمين عام المنظمة، مستشار شيخ الأزهر، أ. أحمد فوزي، مدير الفروع الخارجية.

جهود شيخ الأزهر الشريف في نشر صحيح الدين في مختلف أنحاء العالم

من جانبه رحب وزير الشئون الدينية، بوفد المنظمة، مشيدًا خلال اللقاء، بجهود فضيلة الإمام الأكبر، أ.د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في نشر صحيح الدين في مختلف أنحاء العالم، وترسيخ ثقافة السلام والتعايش بين الناس، مؤكدًا أن رسالة الأزهر رسالة عالمية، تقوم على نشر الصورة الصحيحة للإسلام.

كما أكد أن زيارة الإمام، شيخ الأزهر، لماليزيا كان لها الأثر الطيب في نفوس الماليزيين، وأثمرت تعميق العلاقة بين الأزهر الشريف، والشعب الماليزي، المحب للأزهر وعلمائه.

كما أشاد وزير الشئون الدينية بجهود فرع المنظمة بماليزيا في ترسيخ الوسطية والاعتدال، وتنمية روح المواطنة.

ونقل أ.د. عباس شومان، تحيات فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر الشريف، إلى الشعب الماليزي، مؤكدًا أن فضيلته يهتم شخصيًا برعاية الطلاب الوافدين، والحرص على متابعتهم، وتذليل كافة العقبات لهم خلال فترة دراستهم، كما يوجه أيضًا بمد جسور التواصل بينهم وبين الأزهر الشريف بعد تخرجهم.

حضر اللقاء: قيادات فرع المنظمة بماليزيا، برئاسة الدكتور داتؤ محمد فخر الدين عبد المعطي، ولفيف من خريجي الأزهر أعضاء فرع المنظمة بماليزيا.