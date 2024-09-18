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حوادث

النيابة تفحص بلاغا يتهم كروان مشاكل بسب تيك توكر

كروان مشاكل، فيتو
كروان مشاكل، فيتو

تفحص نيابة حدائق القبة بلاغا تقدمت به التيك توكر "م. ع" تتهم كروان مشاكل بالسب والقذف عبر تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي. 

وتلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من تيك توكر تتهم كروان مشاكل بالتعدي عليها بالسب والقذف خلال بث مباشر عبر تطبيق التيك توك.

وقضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية في وقت سابق بقبول استئناف كروان مشاكل و"إنجي حمادة"، على حكم حبسهما سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة، والقضاء ببراءة إنجى حمادة، وتأييد حكم حبس كروان مشاكل سنة بتهمة نشر فيديوهات خادشة.

وكان دفاع المتهمين تقدم باستئناف على الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة كروان مشاكل بالحبس لمدة سنة وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بنشر الفسق والفجور على مواقع التواصل الاجتماعي في المقطع الشهير بفيديو المطبخ.

وكانت الأجهزة الأمنية، رحلت التيك توكر كروان مشاكل، بمأمورية أمنية خاصة من مديرية أمن سوهاج، محل القبض عليه أثناء اختبائه بالمحافظة، إلى جهات التحقيق بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس بالقاهرة، للتحقيق معه في اتهامه بالتحريض على الفسق والفجور بالاشتراك مع المتهمة إنجي حمادة المحبوسة حاليا على ذمة التحقيقات، والمشتركة معه في نفس التهمة عقب ظهورهما في مقطع فيديو فاضح داخل شقة الأخيرة بمنطقة التجمع الأول.

ورصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تداول مقاطع فيديو عبر منصات مختلفة تظهر مذيعة تدعى “سماح. ح” الشهيرة بـ إنجي حمادة لمحتوى غير لائق يتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المصري رفقة شاب يدعى أحمد. ع شهير بـ كروان مشاكل.

وبتقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على إنجي حمادة التي ظهرت في مقاطع الفيديو رفقة شاب يدعى كروان مشاكل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق مع المذيعة المغمورة.

نيابة حدائق القبة كروان مشاكل وسائل التواصل الاجتماعي قسم شرطة حدائق القبة التيك توك

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