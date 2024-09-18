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ثقافة وفنون

مناقشة كتاب "أدب الرحلات في التراث العربي" باتحاد الكتاب

ندوة مناقشة كتاب
ندوة مناقشة كتاب أدب الرحلات في التراث العربي، فيتو

عقدت شعبة أدب الرحلات برئاسة الدكتور عطيات أبو العينين ندوة لمناقشة كتاب "أدب الرحلات في التراث العربي" للكاتب فؤاد قنديل، وذلك تحت رعاية الدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.

 ناقش العمل الكاتب الدكتور طارق منصور، والكاتب الناقد أدهم مسعود القاق، بحضور أعضاء لجنة الشعبة وعدد كبير من الأدباء والشعراء المصريين والعرب. 

عطيات أبو العينين: كتاب فؤاد قنديل مؤسس لأدب الرحلة

وتساءلت الدكتورة عطيات أبو العينين خلال الندوة عن مدى تقصير الكتاب في كتابة أدب الرحلة، موضحة الظروف التي مر بها فؤاد قنديل أثناء كتابة كتابه المهم الذي أسس فيه لأدب الرحلة.

طارق منصور: أدب الرحلات في التراث العربي توثيق للرحالة المسلمين وليس العرب فقط

وتحدث طارق منصور عن النظرة التاريخية حول الكتاب، مؤكدًا أنه يعد عملا موسوعيا في المقام الأول وثق فيه فؤاد قنديل لمسيرة الرحالة المسلمين وليس العرب فقط، كما تحدث فيه عن الجغرافيين المسلمين من الفرس والعرب، وقد صنف فيه قنديل الرحلات إلى ست رحلات، مشيدًا باللغة الأدبية العالية التي كتب بها الكتاب.

بينما أوضح الناقد أدهم مسعود القاق قيمة المخطوطات العربية والتي تبلغ ٥ ملايين مخطوطة في المكتبات العالمية. 

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الدكتور عطيات أبو العينين علاء عبد الهادي النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والأمين أدب الرحلات في التراث العربي فؤاد قنديل

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