الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

8 نصائح من هيئة الدواء في اليوم العالمي لسلامة المرضى

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

تحيي دول العالم في ١٧ سبتمبر اليوم العالمي لسلامة المرضى بهدف تسليط الضوء على الممارسات الصحية السليمة لتجنب الأمراض واتباع نظم غذائية صحية وكذلك اتباع المعايير العالمية الطبية في التعامل مع الأمراض المختلفة.

 

اليوم العالمي لسلامة المرضى

 

وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى ولضمان الحفاظ على سلامة الإنسان للحماية من العدوى والأمراض.

وتضمنت نصائح هيئة الدواء المصرية:


١- تحدث مع الطبيب المعالج لفهم الحالة  الصحية، وتأكد من الأدوية الموصوفة واتبع تعليمات الطبيب بدقة.​

٢- استشر الصيدلي لمعرفة الطريقة المثلى لاستخدام الأدوية ومواعيد تناولها وما إذا كان الدواء يتأثر بالأكل أم لا.​

٣- استشر الصيدلي لمعرفة ما إذا كان هنالك أي تفاعلات دوائية غير مرغوب فيها في الأدوية التي تتناولها.​

٤-احرص على كتابة قائمة بكافة الأدوية التي تتناولها ومواعيدها ليسهل عليك تذكرها والالتزام بها.​

٥-أبلغ طبيبك المعالج أو الصيدلي بأي حساسية لديك سواء أكانت من دواء أو طعام.​

٦-لا تتوقف عن تناول أدويتك من تلقاء نفسك، بل راجع طبيبك المعالج لتعديل الخطة العلاجية حسب حالتك.​

٧-لا تتبادل أدويتك مع مريض آخر.​

٨-تفقد تاريخ صلاحية الأدوية قبل استخدامها، والحرص على تخزينها بشكل صحيح في مكان جاف، وفي درجة حرارة مناسبة، والاستعانة بنشرة الدواء لمعرفة ظروف التخزين المناسبة أو استشر الصيدلي للمساعدة. ​

وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه فى حالة حدوث أى آثار جانبية من الأدوية يمكن الإبلاغ لمركز اليقظة الصيدلية لتقييم ومتابعة الحالات، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان مأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية للمريض المصري.​

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