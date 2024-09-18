دوري أبطال أوروبا، سبورتنج لشبونة يضرب ليل الفرنسي بثنائية نظيفة

دوري أبطال أوروبا، فاز فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي على ضيفه ليل الفرنسي، بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب خوسيه الفالادي بالعاصمة البرتغالية لشبونة، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

سجل هدف سبورتنج لشبونة فيكتور جيوكيرس في الدقيقة 38 من عمر اللقاء، وعزز زينو ديباست تقدم الفريق البرتغالي بهدف ثان في الدقيقة 65.

تشكيل سبورتنج لشبونة أمام ليل

وبدأ فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي المباراة بتشكيل مكون من:

فرانكو - زينو ديباست - عصمان ديوماندي - جونكالو إيناسيو - جيوفاني كويندا - مورتين هيولماند -هيديماسا موريتا -- جيني كاتامو - فرانسيسكو ترينكاو -بوت - فيكتور جيوكيريس

فريق ليل الفرنسي، فيتو

تشكيل ليل الفرنسي أمام سبورتنج لشبونة

فيما بدأ فريق ليل مباراته أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي بتشكيل مكون من:

لوكاس شيفالير - توماس مونييه - بافودي دياكيتي - عيسى ماندي- الكساندرو ريبيرو - ميتشيل باكير - إيدون زيغروفا - بنيامين اندري - أنخيل جوميز - أسامة الصحراوي - جوناثان دايفيد

تغيير نظام دوري أبطال أوروبا

وتغير نظام دوري ابطال اوروبا، والذي يشارك فيه 36 فريقًا، تم تقسيمها إلى 4 تصنيفات وسيلعب كل فريقين من كل تصنيف سويًا بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن يتأهلون مباشرة إلى الدور الثاني، وأصحاب المراكز من 9 إلى 24 فيخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والعودة لتحديد 8 فرق تشارك في الدور الثاني إلى جانب المتأهلين الثمانية.

وأضاف يويفا:"سيشمل دوري ابطال اوروبا، في موسم من المقرر أن ينتهي أيضًا بنسخة موسّعة من مونديال الأندية، 144 مباراة في مرحلة المجموعات، أي ما يعني ارتفاعًا من 96 مباراة سابقًا".