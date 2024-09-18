عاطف الطاهر ضمن أفضل علماء العالم في الفيزياء النووية الأكثر تأثيرًا لعام 2024

طبقًا لتصنيف جامعة ستانفورد..

أعلنت جامعة ستانفورد الأمريكية، أمس الثلاثاء، تصنيف الدكتور عاطف الطاهر - ابن مركز قوص بمحافظة قنا- أستاذ الفيزياء النووية بكلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط ضمن أفضل علماء العالم، وذلك للعام الخامس على التوالي، بعد أن أصدرت "ستانفورد" قائمة بأسماء أفضل 2٪؜ من علماء العالم الأكثر استشهادًا أكاديميًا في مختلف التخصصات لعام 2024.

وهو ما يعد إنجازًا عالميًا جديدًا يضاف لإنجازات الدكتور عاطف الطاهر، حيث يضم هذا التصنيف أكثر من 160 ألف باحث من بين أكثر من 8 ملايين أكاديمي نشط في جميع أنحاء العالم، مع أخذ 22 مجالًا علميًا و176 حقلًا فرعيًا في الاعتبار.

من جانبه أوضح الدكتور عاطف الطاهر، أن جامعة ستانفورد‏ هي جامعة أمريكية بحثية خاصة تأسست في عام 1885 وقد انطلق منها وادي السيلكون في الستينات من القرن الماضي ويصدر تصنيف جامعة ستانفورد بشكل سنوي منذ عام 2020 طبقًا لدراسة يجريها علماء من جامعة ستانفورد الأمريكية العريقة، وعُرف في الوسط الأكاديمي بإسم "تصنيف ستانفورد".

ويعتمد هذا التصنيف على مجموعة من العوامل التي تتعلق بعدد الاستشهادات ومعامل الاشتراك في الأوراق العلمية وh-index والمشاركة في مراجعة وتحرير الأبحاث العلمية في المجلات العالمية، وذلك بحسب المعلومات المنشورة على موقع سكوبس للباحثين والتي يشرف عليها دار النشر العالمية Elsevier ويكون التصنيف على مستويين: الأول بناء على مسيرة الباحثين طوال فترة العمل (career-long data) والثاني على مستوى السنة الميلادية لعام 2024 (single year).



إن إدراج الدكتور عاطف الطاهر ضمن أفضل 2٪؜ من علماء العالم للعام الخامس على التوالى منذ نشأة التصنيف يعد انجازًا كبيرًا له ويشير الى أنه من خلال أعماله وأبحاثه المنشورة يسهم في التقدم في مجالات تخصصه بشكل مستمر وهو دليل على الثروة البشرية التي تمتلكها مصر فضلًا عن أنه يعكس قيمة وقدرة أعضاء هيئة التدريس المصريين في المشاركة البحثية ضمن الأسرة الأكاديمية الدولية بنتائج تساهم في تحقيق الفارق وتعكس قيمنا الحضارية المتقدمة.

ومن الجدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور عاطف الطاهر، أستاذ الفيزياء النووية بكلية العلوم جامعة الأزهر فرع أسيوط، من مواليد قرية الكراتية مركز قوص بمحافظة قنا عام 1966، وحصل على بكالوريوس العلوم من قسم الفيزياء كلية العلوم جامعة جنوب الوادى 1988، وحصل على الماجستير فى الفيزياء الاشعاعية من جامعة جنوب الوادى 1996، وحصل على الدكتوراة فى الفيزياء النووية التجريبية بنظام الإشراف المشترك بين جامعة يوهان جوتنبرج بماينز المانيا وجامعة الازهر 2003.

والدكتور عاطف الطاهر، خبير معتمد فى الوقاية من الإشعاع المؤين فى جميع المجالات من وزارة الصحة المصرية 2006، وهو خبير وقاية اشعاعية فى مجال التعليم والبحث العلمى من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض بالمملكة العربية السعودية 2011، وخبير وقاية اشعاعية معتمد فى المجالات الطبية وغير الطبية من هيئة الرقابة الإشعاعية والنووية بمصر منذ 2018، وعضو بالشبكة القومية لفيزياء الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية المصرية منذ 2016.

مجلات علمية دولية

ونشر الدكتور عاطف الطاهر 180 بحث فى مجلات علمية دولية مصنفة، وشارك كباحث رئيسى ومشارك ومستشار فى 40 مشروع بحثى ممول من جامعات وهيئات علمية، وحصل على جائزة الدولة للهيئات والأفراد فى الفيزياء لعام 2011، وبلغت الاستشهادات المرجعية لأعماله إلى 5200 استشهاد وبلغ معامل هيرش 45، كما شارك فى أكثر من 30 مؤتمر عالمي فى مصر وألمانيا والصين وروسيا والسعودية ولبنان ومعظم المؤتمرات الخاصة بالفيزياء الاشعاعية والنووية التى تقام بمصر، وهو مؤسس ورئيس تحرير مجلة التطبيقات الاشعاعية والنووية التابعة لدار نشر العلوم الطبيعية، ومراجع فى كبرى مجلات السيفير وغيرها من دور النشر العالمية.

التقنيات النووية فى معرفة التحليل

و تتركز الاهتمامات البحثية للدكتور عاطف الطاهر، حاليا فى استخدام التقنيات النووية فى معرفة التحليل العناصرى وتقدير مستويات النشاط الاشعاعى الطبيعى لمختلف العينات البيئية لتحديد المميزات التسويقية للخامات الموجودة مقارنة بالخامات العالمية من حيث المحتوى العناصرى وتركيزات العناصر الأرضية النادرة بالإضافة إلى المحتوى الإشعاعي من اليورانيوم والثوريوم والتى قد تؤثر في المنتجات الصناعية التي يمكن أن تستخد فيها هذه الخامات.

وشارك "الطاهر" فى تأسيس معامل للفيزياء النووية فى كلية علوم الأزهر بأسيوط وكلية العلوم جامعة عمر المختار بليبيا وكلية العلوم جامعة القصيم بالسعودية، وتولى الإشراف على 25 رسالة ماجستير ودكتوراه فى جامعات الأزهر والمنيا وطنطا والمنوفية وأسوان والوادى الجديد، وقام بتحكيم رسائل ماجستير ودكتوراه فى العديد من الجامعات المصرية والعربية والأفريقية منها جامعات الأزهر وأسيوط والمنيا وجنوب الوادى وعين شمس وحلوان والزقازيق والإسكندرية والمنوفية، وجامعات عربية منها جامعة البلقاء والملك سعود والملك عبد العزيز والاميرة نورة وحائل بالإضافة إلى جامعات من الهند وجنوب أفريقيا.

وشارك "الطاهر" فى العشرات من ورش العمل والدورات العلمية المتخصصة بالداخل والخارج، وتم ادراج اسمه فى قائمة 2% من العلماء الأكثر تميزًا وتأثيرًا على مستوى العالم طبقا لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية للعلماء على مستوى العالم وذلك للعام الخامس على التوالى.