أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وزير التعليم العالي يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

وجاءت التعيينات على النحو التالى:

• الدكتور شريف يوسف أحمد صالح، رئيسًا لجامعة بورسعيد.

• الدكتورة رشا عمر زكريا رفاعي، عميدًا لكلية الطب جامعة حلوان.

• الدكتور محمد إبراهيم صالح محمد عبدالهادي، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة حلوان.

• الدكتورة عبير عبدالفتاح محمود محمد، عميدًا لكلية التمريض جامعة دمنهور.