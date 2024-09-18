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ثقافة وفنون

اليوم، مؤتمر صحفي إعلان التفاصيل الكاملة لمهرجان الموسيقى العربية 2024

دار الأوبرا. فيتو
دار الأوبرا. فيتو

يُقام، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السادسة مساءً، بقلب دار الأوبرا المصرية مؤتمرًا صحفيًا بالمسرح الكبير للإعلان عن التفاصيل الكاملة للدورة ٣٢ من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية التى يديرها الدكتور خالد داغر وتقام فى الفترة من ١١ أكتوبر حتى ٢٤ أكتوبر المقبل.

مؤتمر الموسيقى العربية

ويشهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الاعلام والشبكات الاذاعية.

وكانت واصلت اللجنة العليا لمهرجان  ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ٣٢ والذى يقام في الفترة من ١١حتى ٢٤ أكتوبر، ويديره الدكتور خالد داغر  أعمالها التحضيرية. 

وتضم اللجنة العليا: الشاعر الدكتور  مدحت العدل، النجم مدحت صالح، المؤلف الموسيقى ومؤسس بيت العود نصير شمة، الموسيقار صلاح الشرنوبي، المايسترو يحيى الموجى، المايسترو أمير عبد المجيد، الدكتور عصام الملاح أستاذ متفرغ في علم موسيقى الشعوب بجامعة ميونيخ.


وتضم أيضا: الموسيقار الدكتور عماد عاشور،الإعلامية منى الشاذلي، المهندس حسام صالح بالشركة المتحدة، والنجمة نادية مصطفى، الشاعر إبراهيم عبد الفتاح الكاتب الصحفي أمجد مصطفى رئيس تحرير جريدة الوفد، لتحديد أبرز ملامح فعالياته. 

وفي هذا السياق، صرح خالد داغر، بأن الاستعدادات تسير على قدم وساق لضمان تقديم عروض فنية مميزة تعكس التراث الموسيقى العربي وتلبى تطلعات الجمهور.

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