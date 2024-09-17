دوري أبطال أوروبا، سبورتنج لشبونة يتقدم على ليل بهدف في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، انتهى الشوط الأول من مباراة سبورتنج لشبونة البرتغالي أمام ضيفه ليل الفرنسي، بتقدم الفريق البرتغالي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمعهما الآن على ملعب خوسيه الفالادي بالعاصمة البرتغالية لشبونة، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

سجل هدف سبورتنج لشبونه فيكتور جيوكيرس في الدقيقة 38 من عمر اللقاء.

يستعد كلا الفريقين لخوض تلك المباراة النارية بكل قوة وتركيز عالي من أجل تحقيق الانتصار والحصول على نتيجة ايجابية أمام النظار الجماهير.

تشكيل سبورتنج لشبونة أمام ليل

وبدأ فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي المباراة بتشكيل مكون من:

فرانكو - زينو ديباست - عصمان ديوماندي - جونكالو إيناسيو - جيوفاني كويندا - مورتين هيولماند -هيديماسا موريتا -- جيني كاتامو - فرانسيسكو ترينكاو -بوت - فيكتور جيوكيريس

ليل الفرنسي، فيتو

تشكيل ليل الفرنسي أمام سبورتنج لشبونة

فيما بدأ فريق ليل مباراته أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي بتشكيل مكون من:

لوكاس شيفالير - توماس مونييه - بافودي دياكيتي - عيسى ماندي- الكساندرو ريبيرو - ميتشيل باكير - إيدون زيغروفا - بنيامين اندري - أنخيل جوميز - اسامة الصحراوي - جوناثان دايفيد

تغيير نظام دوري أبطال أوروبا

وتغير نظام دوري أبطال أوروبا، والذي يشارك فيه 36 فريقًا، تم تقسيمها إلى 4 تصنيفات وسيلعب كل فريقين من كل تصنيف سويًا بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن يتأهلون مباشرة إلى الدور الثاني، وأصحاب المراكز من 9 إلى 24 فيخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والعودة لتحديد 8 فرق تشارك في الدور الثاني إلى جانب المتأهلين الثمانية.

وأضاف يويفا:"سيشمل دوري أبطال أوروبا، في موسم من المقرر أن ينتهي أيضًا بنسخة موسّعة من مونديال الأندية، 144 مباراة في مرحلة المجموعات، أي ما يعني ارتفاعًا من 96 مباراة سابقًا".