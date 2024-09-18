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مستلزمات المدارس، أسعار الكراسات بمكتبات النزهة الجديدة (فيديو وصور)

اقبال علي شراء الكراسات
اقبال علي شراء الكراسات

شهدت الأسواق خلال الأيام الماضية إقبالًا كبيرًا من أولياء الأمور لشراء مستلزمات المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

واصطدم الإقبال الكبير من أولياء الأمور بارتفاع ملحوظ في أسعار الكراسات والكشكول، الأمر الذي زاد من الأعباء المادية على الأسر.

وخلال جولة في عدد من المكتبات ومحلات النزهة الجديدة، لوحظ تفاوت في الأسعار بين محل وآخر، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى ارتفاع الأسعار مقارنة بالعام الماضي.

وأرجع عدد من التجار هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار الورق والمواد الخام، بالإضافة إلى زيادة الطلب على هذه المنتجات مع بداية العام الدراسي.

 

ورصدت عدسة فيتو أسعار الكراسات والكشاكيل حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا هذا العام. فالكراسات الشعبية ذات الجودة الجيدة تبدأ من 4.5 جنيه للكراسة بـ28 ورقة، بينما تصل أسعار الكشكول الشعبي إلى 8 جنيهات للكشكول بـ60 ورقة.

أما الكراسات والكشكول اللوكس، فأسعارها تبدأ من 8 جنيهات للكراسة بـ28 ورقة، وقد تصل إلى 22 جنيهًا للكشكول بـ100 ورقة.

ولا يقتصر الارتفاع على الكراسات والكشكول العادية، بل يشمل أيضًا كراسات الرسم والكشكول السلك، حيث تبدأ أسعار كراسات الرسم من 7 جنيهات وتصل إلى 19 جنيهًا للكراسة 18 ورقة، بينما تتراوح أسعار الكشكول السلك الشعبي بين 14 و50 جنيهًا، واللوكس من 80 جنيهًا فأكثر.

من جانبه، قال أحد التجار إن سبب ارتفاع الأسعار يرجع إلى زيادة تكاليف الإنتاج، مؤكدين أنهم يحاولون قدر الإمكان امتصاص هذه الزيادات، ولكن الظروف الحالية لا تسمح بذلك. 

وتابع قائلا: “ارتفاع أسعار الورق والمواد الخام، بالإضافة إلى زيادة تكاليف النقل والتخزين، أجبرنا على رفع أسعار منتجاتنا”.

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