تشكيل مباراة سبورتنج لشبونة وليل في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، يستضيف ملعب استاد خوسيه الفالادي مباراة من العيار الثقيل، تجمع بين فريقي سبورتنج لشبونة أمام نظيره ليل الفرنسي في دوري ابطال اوروبا

يستعد كلا الفريقين لخوض تلك المباراة النارية بكل قوة وتركيز عالي من أجل تحقيق الانتصار والحصول على نتيجة ايجابية أمام النظار الجماهير

تشكيل سبورتنج لشبونة أمام ليل

ويبدأ فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي المباراة بتشكيل مكون من:

فرانكو - زينو ديباست - عصمان ديوماندي - جونكالو إيناسيو - جيوفاني كويندا - مورتين هيولماند -هيديماسا موريتا -- جيني كاتامو - فرانسيسكو ترينكاو -بوت - فيكتور جيوكيريس

ليل الفرنسي، فيتو

تشكيل ليل الفرنسي أمام سبورتنج لشبونة

ويبدأ فريق ليل مباراته أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي بتشكيل مكون من:

لوكاس شيفالير - توماس مونييه - بافودي دياكيتي - عيسى ماندي- الكساندرو ريبيرو - ميتشيل باكير - إيدون زيغروفا - بنيامين اندري - أنخيل جوميز - اسامة الصحراوي - جوناثان دايفيد