دوري أبطال أوروبا، يوفنتوس يهزم إيندفوهن بثلاثية

دوري أبطال أوروبا ، فاز يوفنتوس الإيطالي على إيندهوفن الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدف ، خلال مباراة الفريقين على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن مباريات الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

وسجل ييلدير وماكيني ثنائية يوفنتوس بالشوط الأول، قبل أن يسجل نيكولاس جونزاليس الهدف الثالث فيما سجل هدف إيندهوفن اسماعيل صيباري.

و أعلن تياجو موتا، مدرب يوفنتوس، تشكيل فريقه لموجهة آيندهوفن، اليوم الثلاثاء.

ويقود هجوم يوفنتوس في مباراة اليوم، الصربي دوسان فلاهوفيتش، ومن خلفه الثلاثي، كينان يلدز ونيكولاس جونزاليس وتيون كوبمينرس.

تشكيل يوفنتوس ضد إيندهوفن

دي جريجوريو - كامبياسو - بريمير - جاتي - كالولو - لوكاتيلي - ماكيني - يلدز - كوبمينرس - جونزاليس - فلاهوفيتش.

تشكيل آيندهوفن ضد يوفنتوس

درومل - دامس - بوسكاجلي - فلامنجو - ليديزما - فيرمان - تيل - شوتين - تيلمان - باكايوكو - دي يونج.