مستشفى ملوي التخصصي يحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى

احتفل مستشفى ملوى التخصصى الواقع جنوب محافظة المنيا باليوم العالمى لسلامة المرضى، الذي يوافق 17 سبتمبر من كل عام.

تأتي هذه الاحتفالية تأكيدًا على التزام المستشفى بأعلى معايير الجودة في الرعاية الصحية.

مستشفى ملوى التخصصى يحتفل باليوم العالمى لسلامة المرضى

وفي هذا الإطار، قال الدكتور أحمد عمر، مدير مستشفى ملوي التخصصي، أن مستشفى ملوى التخصصى يسعى دائمًا إلى تعزيز أمان وسلامة المرضى من خلال تبني أحدث الخدمات الطبية والتقنيات الحديثة، ويهدف إلى توفير بيئة آمنة ومريحة للمرضى، مما يضمن حصولهم على أفضل رعاية ممكنة.

مستشفى ملوي التخصصي

وأكد مدير مستشفى ملوي التخصصي، على أهمية هذه المناسبة في رفع الوعي حول سلامة المرضى وتعزيز ثقافة الجودة في الرعاية الصحية، مما يعكس التزام المستشفى بتقديم خدمات صحية متميزة تلبي احتياجات المجتمع.