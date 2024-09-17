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سياسة

الفشني يشدو قمرُ وسافر حبيبي على مسرح نقابة الصحفيين (صور)

احتفالية نقابة الصحفيين
احتفالية نقابة الصحفيين بالمولد النبوي، فيتو

شدا الفنان وائل الفشني، أنشودة قمرُ، وأغنية سافر حبيبي، مساء اليوم الثلاثاء على مسرح نقابة الصحفيين، خلال احتفالية النقابة بالمولد النبوي الشريف تحت عنوان "الليلة المحمدية"وسط تفاعل كبير من الحضور. 

الفشني يحيى الاحتفال بالمولد النبوي بنقابة الصحفيين 

ومن المقرر أن  ينشد "الفشني" عددا من القصائد، والابتهالات والأناشيد الدينية في حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بالإضافة إلى عدد من أغنياته الشهيرة، حيث سيقدم خلال الحفل "أشتاق يا الله، عيني لغير جمالكم، قمر، أكاد من فرط الجمال، أدعوك في وحدتي، صلوا على حضرته، صلينا على مين، الحشاشين، سافر حبيبي، وكنت فين يا وعد، بيت الرفاعي، مالي سواك، حلم يوم بالنبي".

الدور الثقافي لنقابة الصحفيين 

تأتي احتفالية نقابة الصحفيين في إطار استعادة دور النقابة الثقافي والفني، وإحياءً لذكرى مولد سيد الخلق الرسول محمد - عليه الصلاة والسلام -،باعتباره أحد مظاهر التعظيم والاحتفاء والفرح بالحبيب المصطفى - صلى الله عليه  وسلم -.


ووجه مجلس نقابة الصحفيين التهنئة لجميع الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ويدعو المجلس الزملاء وأسرهم لحضور الاحتفال.
 


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وائل الفشنس يحيى احتفالية نقابة الصحفيين بالمولد النبوي الصحفيين نقابة الصحفيين

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