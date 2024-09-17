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رياضة

دوري أبطال أوروبا، تشكيل يوفنتوس لمواجهة إيندهوفن

يوفنتوس
يوفنتوس

 دوري أبطال أوروبا،  أعلن تياجو موتا، مدرب يوفنتوس، تشكيل فريقه لموجهة آيندهوفن، اليوم الثلاثاء، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن مباريات الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

ويقود هجوم يوفنتوس في مباراة اليوم، الصربي دوسان فلاهوفيتش، ومن خلفه الثلاثي، كينان يلدز ونيكولاس جونزاليس وتيون كوبمينرس.

تشكيل يوفنتوس ضد إيندهوفن

دي جريجوريو - كامبياسو - بريمير - جاتي - كالولو - لوكاتيلي - ماكيني - يلدز - كوبمينرس - جونزاليس - فلاهوفيتش.

تشكيل آيندهوفن ضد يوفنتوس

درومل - دامس - بوسكاجلي - فلامنجو - ليديزما - فيرمان - تيل - شوتين - تيلمان - باكايوكو - دي يونج.

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