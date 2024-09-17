الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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تنسيق الجامعات 2024، آخر موعد لطلاب الشهادات الأجنبية لتسجيل الرغبات

تنسيق الشهادات المعادلة،
تنسيق الشهادات المعادلة، فيتو

يختتم غدا الاربعاء، فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية ، وذلك  بعد أن وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمد الفترة نظرًا لتأخر وصول بعض شهادات الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية لهذا العام 2024، وخاصة الـ IG وذلك حرصًا على مصلحة الطلاب.


التعليم العالي: مد فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية

 كما وجه باستمرار العمل بمكتب التنسيق الرئيسي بالمدينة الجامعية بجامعة عين شمس، وفرعي مكتب التنسيق بمحافظتي الإسكندرية وأسيوط؛ وذلك لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتقدم بأوراقهم لمكاتب التنسيق.

 

آخر موعد لطلاب الشهادات الأجنبية لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق

 وأوضح مكتب التنسيق أنه بعد مد مرحلة التقديم لطلاب الشهادات المعادلة، فإنه من المقرر أن يتم إتاحة تسجيل الرغبات علي موقع التنسيق حتي غدا الأربعاء.

 

 

خطوات على طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية اتباعها لتسجيل بياناتهم ورغباتهم 

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق باستخدام العنوان الموضح بعاليه لتسجيل بياناته الأساسية، ونوع الشهادة ورقم الموبايل الخاص به. 

2- سيتم إرسال رسالة بها رقم الدخول والرقم السري على رقم التليفون الذي قام الطالب بتسجيله على موقع التنسيق الإلكتروني.

 

 

3- يجب على الطالب الحفاظ على كود الدخول والرقم السري، حيث يمثل هذين الرقمين ضمانًا لسرية البيانات الخاصة به، ويضمن عدم السماح لأي شخص بتعديل رغباته. 

4- يستخدم رقم الدخول والرقم السري لتسجيل بياناته ودرجاته ورغباته، وأيضًا في التعرف علي نتيجة الترشيح.

 

5- بعد الانتهاء من عملية تسجيل البيانات الأساسية والحصول علي رقم الدخول والرقم السري يقوم الطالب بالدخول علي الموقع لمراجعة درجات الشهادة الواردة من الجهة المانحة أو القيام بتسجيلها، ومن ثم احتساب المجموع الاعتباري للطالب، بعد ذلك يتوجه الطالب إلى رابط سداد إلكتروني من خلال موقع التنسيق الإلكتروني يمكنه من دفع ثمن دليل القبول وباقي الأوراق، سواء باستخدام كروت الدفع / منافذ التحصيل، ولن يسمح للطالب بتسجيل رغباته إلا بعد إتمام عملية السداد بنجاح.

 

 

6- على الطالب تحري الدقة عند قيامه بتسجيل البيانات الأساسية الخاصة به، حيث ستتم عملية الدفع الإلكتروني وفقًا لما قام الطالب بتسجيله من بيانات، ولن يكون متاحا له التعديل في هذه البيانات في حالة الخطأ، ولذا عليه مراجعة البيانات الأساسية الخاصة به جيدًا قبل إتمام عملية تسجيل هذه البيانات.

7- بمجرد تسجيل الطالب رغباته، وإصدار استمارة الرغبات وإيصال التسجيل يكون الطالب المتقدم قد حصل علي الخدمة المدفوعة.

 

8- يجب على الطالب طباعة استمارة رغباته والبيانات الأساسية، وبيان المواد والدرجات التي درسها بالشهادة الحاصل عليها، والتي قام بتسجيلها على شبكة الإنترنت، حيث يجب عليه تقديم نسخة منها ضمن ملف أوراقه.

9- يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، في أي وقت يشاء حتى انتهاء مواعيد التسجيل، علمًا بأنه يتم ترشيح الطالب وفقًا لآخر تعديل قام  بتسجيله.

 

 

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