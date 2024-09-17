مصرع سائق توك توك في المنوفية

لقي سائق توك توك مصرعه وإصابة آخر في حادث تصادم قطار بتوكتوك بقرية كفر شبرا زنجي التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية أثناء عبوره مزلقان المحطة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مصرع قائد التوك توك



وتلقي اللواء محمود الحكومي مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بمصرع "س. ع " يبلغ من العمر 60 عام من مدينة سرس الليان سائق توكتوك وإصابة اخر في حادث تصادم قطار بتوكتوك أثناء عبوره المزلقان.

وتم نقل الجثمان والمصاب لمستشفى الباجور المركزي، وتم تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.