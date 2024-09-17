مصرع سائق توك توك في المنوفية
لقي سائق توك توك مصرعه وإصابة آخر في حادث تصادم قطار بتوكتوك بقرية كفر شبرا زنجي التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية أثناء عبوره مزلقان المحطة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
مصرع قائد التوك توك
وتلقي اللواء محمود الحكومي مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بمصرع "س. ع " يبلغ من العمر 60 عام من مدينة سرس الليان سائق توكتوك وإصابة اخر في حادث تصادم قطار بتوكتوك أثناء عبوره المزلقان.
وتم نقل الجثمان والمصاب لمستشفى الباجور المركزي، وتم تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.