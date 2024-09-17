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محافظات

محافظ سوهاج يبحث موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، اليوم، اجتماعا لبحث موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، علي العزازي مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، والسيد عبد العليم التهامي مدير وحدة تقنين الأراضي بالديوان العام، وأعضاء اللجنة.

 

المحافظ تكثيف الجهود لإنهاء ملف التقنين ومراجعة أملاك الدولة 

وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء ملف التقنيين بالكامل، موجها بالرجوع للدليل الاسترشادي الصادر من لجنة استرداد الأراضي، على أن تقوم إدارة الأملاك بالمحافظة بمراجعة جميع أراضي أملاك الدولة سواء تحت ولاية المحافظة أو الجهات الأخرى؛ لمتابعة ما اتخذته تلك الجهات من إجراءات، وإخطار المحافظة بتعاقدات جهات الولاية مع المواطنين، ومتابعة سداد حق الشعب من هذه الأراضي.

المحافظ سحب الأراضى من المتقاعسين فى السداد 

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ آلية للمتابعة المستمرة للأراضي المسلمة لجهات الولاية، والمرور عليها بصفة دورية، وفي حالة وجود أي تعد يتم محاسبة المقصر، على أن يتم مراجعة حالات عدم استكمال الشروط، وقبول طلبات التحصيل، مشددا على ضرورة سحب الأراضي من المتقاعسين في سداد مبالغ المعاينة أو أقساط القنين، على أن يتم التأكد من عدم تجاوز النصاب القانوني للمواطن من مساحات الأراضي أو تقديم أكثر من طلب في مناطق داخل المحافظة أو خارجها، ومراجعة الأراضي المستردة، والتواصل مع البنوك لمراجعة السداد.

 

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