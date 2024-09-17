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تنسيق الجامعات 2024، موعد إعلان نتيجة طلاب المرحلة الثالثة

تنسيق الجامعات 2024،
تنسيق الجامعات 2024، فيتو

يختتم موقع تنسيق الجامعات استقبال تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني بالمرحلة الثالثة، اليوم الثلاثاء، بعد مد باب تسجيل الرغبات يوما إضافيا لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتسجيل.

تنسيق الجامعات 2024، وكان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد وجه بمد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًّا، لتنتهي المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة المصرية في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر الجاري.

مد التقديم لتنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة يومًا إضافيًا

 ويأتي ذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة الذين لم يتمكنوا من إتمام التنسيق الإلكتروني حتى الآن.

ويمكن للطلاب التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال الرابط التالي.

موعد إعلان النتيجة لطلاب المرحلة الثالثة

وأوضح مصدر بمكتب التنسيق أنه من المقرر إعلان نتيجة المرحلة الثالثة بعد الانتهاء من كافة المراجعات، لافتا إلي أنه ن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الثالثة خلال الأسبوع الجاري علي أن تنطلق مرحلة تقليل الاغتراب بعد اعلان النتيجة.

كيف يتعرف الطالب على الكلية المُرشح لها

• يقوم الطالب بالدخول مرة أخرى على الموقع الإلكتروني للتنسيق؛ لمعرفة الكلية المُرشح لها.

• يقوم الطالب بطباعة بطاقة الترشيح، وذلك فى ضوء الحد الأدنى المُعلن عنه فى كل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة، وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق، ثم يتوجه بجواب الترشيح إلى الكلية لاستكمال باقي الإجراءات.

موعد فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 

وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة لطلاب المرحلة الثالثة أمام هؤلاء الطلاب لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، وفقًا للشروط والقواعد والنسبة المقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات. 

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