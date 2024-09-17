وزيرة التنمية المحلية تترأس لجنة اختيار المتقدمين لبعض الوظائف القيادية

ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية لاختيار المتقدمين علي بعض الوظائف القيادية الشاغرة بديوان عام الوزارة وفقًا للإعلان رقم (١) لسنة ٢٠٢٣ علي عدد ٢٢ وظيفة قيادية شاغرة.

وتضم اللجنة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة السابق والدكتور طارق الحصري استشاري التطوير المؤسسي والخبير بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وعدد من قيادات الوزارة ومديرة مديرية التنظيم والإدارة بالقاهرة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلي إنه من المقرر أن تنتهي المقابلات للمتقدمين علي المسابقة الأسبوع الجاري للذين تم فحص ملفاتهم وتنطبق عليهم الشروط وقدموا المستندات الخاصة بالمسابقة وكذا اختبارهم في مركز تقييم القدرات والمسابقات الالكتروني بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه يتم خلال المقابلات التعرف علي التاريخ الوظيفي للمتقدمين وخبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها بالديوان العام للوزارة لاختيار أفضل العناصر المتقدمة.

جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية – الديوان العام – قد أعلنت عن حاجتها لشغل عدد (22) وظيفة من الوظائف القيادية بالمستوي الوظيفي (الممتاز – العالي – مدير عام) ببعض قطاعاتها وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (223) لسنة 2020 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف وبيانها كالتالي:

أولًا:وظائف من المستوي الوظيفي ( الممتاز ):- عدد وظيفة واحدة: رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش

ثانيًا: وظائف من المستوي الوظيفي ( العالي ):- عدد ثلاث وظائف على النحو التالي:-

رئيس الإدارة المركزية لتقويم الأداء

رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتفتيش

رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير

ثالثًا:- وظائف المستوي الوظيفي ( المدير العام ):- عدد ثمانية عشر وظيفة على النحو التالي:-

مدير عام الإدارة العامة لتقويم أداء الوحدات والقيادات المحلية ومدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش الفني والهندسي ومدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات ومدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني ومدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني ومدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي ومدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب ومدير عام الإدارة العامة للإستحقاقات والمزايا ومدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني ومدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي مدير عام الإدارة العامة للإتصال السياسي والشئون البرلمانية ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والإتفاقيات ومدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين.