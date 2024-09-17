حيد الجزيل، قرية يمنية من القصص الخيالية فى تاريخ الشرق الأوسط

رصدت شبكة أمريكية، اليوم، قرية حيد الجزيل اليمنية، والتى تتميز بسحر من عبق التاريخ، تظهر فى الصور كأنها تتربع فوق صخرة مهيبة.

قصة قرية حيد الجزيل اليمنية

وكانت الرحالة الأمريكية، نيكول سموت، نشرت قبل عقدين بعض الصور لقرية حيد الجزيل، ولم تغادر المشاهد ذهنها منذ ذلك الحين.

قرية حيد الجزيل، فيتو

وقالت نيكول سموت، لشبكة سي إن إن: "احتفظت بها في ذاكرتي كمكان أردت رؤيته بنفسي ذات يوم".

وقرية حيد الجزيل اليمنية، من "القرى الشبيهة بالقصص الخيالية في الشرق الأوسط"، على حد وصف الرحالة الأمريكية التى حرصت على زيارتها عام 2020 قبل جائحة كورونا.

موقع قرية جيد الجزيل فوق وادي دوعن

وتقع حيد الجزيل، فوق وادي دوعن بمحافظة حضرموت، على ارتفاع يتجاوز 100 متر فوق سطح الأرض.

قرية حيد الجزيل، فيتو

ويصل عمر أقدم بيوت القرية، وفق تقديرات أثرية، إلى 500 عام تقريبًا، وبنيت بالمواد الأولية البسيطة من الطين وجذوع الأشجار.