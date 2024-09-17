تحرير 13 مخالفة فى حملة على الأسواق بقنا

شنت اليوم "الثلاثاء" حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، على مستوى مدينة قنا برئاسة الحسيني صبري نائب المدينة، كما تضمنت من الجهات المعنية وفق القرار جهاز حماية المستهلك،ومديرية الشئون الصحية - إدارة العلاج الحر،وهيئة الدواء المصرية، وإدارة الشئون الصحية بقنا - مكتب الأغذية،وشرطة المرافق.

جاء ذلك فى ضوء تنفيذ قرار الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا رقم ٣٩٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل لجنة حماية المستهلك وانضباط الشارع، وتعليمات سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

أسعار الخدمات الطبية

وقد أسفرت الحملة عن تحرير (١٣) مخالفة تنوعت ما بين منشآت طبية بدون ترخيص وأجهزة طبية غير مرخصة وعدم الإعلان أسعار الخدمات الطبية ومخالفات لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية وبيع سجائر أزيد من السعر المقرر وإصدار فواتير غير قانونية وعدم حمل شهادة صحية ونظافة.

