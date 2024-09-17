أشرف عبدالباقي وشهاب مظهر ضيفا "سولد أوت" الخميس والجمعة
يستضيف برامج "سولد أوت" الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد على قناة "CBC"، المهندس شهاب مظهر، وذلك في حلقة يوم الخميس المقبل.
كما يستضيف البرنامج في حلقة يوم الجمعة، الفنان أشرف عبد الباقى، في حديث عن أعماله التي قدمها ومشواره الفني الكبير والتحديات التي تعرض لها خلال رحلته.
برنامج "سولد أوت كامل العدد"
برنامج "سولد أوت كامل العدد" يعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء.
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