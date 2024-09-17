الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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ختام تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات اليوم، إعلان النتيجة خلال الأسبوع المقبل، وانطلاق مرحلة تقليل الاغتراب فور الانتهاء من النتائج

تنسيق المرحلة الثالثة،
تنسيق المرحلة الثالثة، فيتو

يختتم موقع تنسيق الجامعات استقبال تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني بالمرحلة الثالثة، اليوم الثلاثاء، بعد مد باب تسجيل الرغبات يوما إضافيا لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتسجيل.

تنسيق الجامعات 2024، وكان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجه بمد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًّا، لتنتهي المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة المصرية في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر الجاري.

مد التقديم لتنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة يومًا إضافيًا

 ويأتي ذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة الذين لم يتمكنوا من إتمام التنسيق الإلكتروني حتى الآن.

ويمكن للطلاب التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال الرابط التالي.

 

موعد فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 

ويتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة لطلاب المرحلة الثالثة أمام هؤلاء الطلاب لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، وفقًا للشروط والقواعد والنسبة المقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

 

موعد إعلان النتيجة لطلاب المرحلة الثالثة

وأوضح مصدر بمكتب التنسيق أنه من المقرر إعلان نتيجة المرحلة الثالثة بعد الانتهاء من كافة المراجعات، لافتا إلي أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الثالثة خلال الأسبوع الجاري على أن تنطلق مرحلة تقليل الاغتراب بعد اعلان النتيجة.

 

كيف يتعرف الطالب على الكلية المُرشح لها

• يقوم الطالب بالدخول مرة أخرى على الموقع الإلكتروني للتنسيق؛ لمعرفة الكلية المُرشح لها.


• يقوم الطالب بطباعة بطاقة الترشيح، وذلك فى ضوء الحد الأدنى المُعلن عنه فى كل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة، وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق، ثم يتوجه بجواب الترشيح إلى الكلية لاستكمال باقي الإجراءات.

 

ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة الآتي:


التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.


التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.


التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.


لا توجد تحويلات ورقية.


التحويل يكون لمرة واحدة فقط.


استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).


تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

 

 

ثانيًا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.


يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

 

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجه بمد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة المصرية في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء  17 سبتمبر الجاري.

 

مد التقديم لتنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة يومًا إضافيًا

 ويأتي ذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة الذين لم يتمكنوا من إتمام التنسيق الإلكتروني حتى الآن.

 

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