الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

مدبولي: تحويل الغاز إلى طاقة بمدافن السلام والحمام باستثمارات 40 مليون دولار

رئيس الوزراء ووزيرة
رئيس الوزراء ووزيرة البيئة

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة ياسمين فؤاد عرضًا تفصيليًا حول الإجراءات التي تم الانتهاء منها لدعم المستثمرين، موضحة أنه تم إصدار 1682 موافقة بيئية خلال الفترة من 1 يناير 2024 حتى 16 سبتمبر الجاري، وتوقيع عقود مع 5 مصانع أسمنت لإدارة وتشغيل 13 مصنعا لتدوير المخلفات.

وأفادت وزيرة البيئة أنه في إطار جهود الوزارة لدعم الاستثمار البيئي والمناخي في قطاعات الصناعة والإدارة المتكاملة للمخلفات والمحميات الطبيعية، تم تنفيذ عدد من الإجراءات في قطاع الصناعة، وذلك بما يدعم مفهوم الصناعة الخضراء، ومن بين تلك الإجراءات تشكيل عدد من اللجان بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية للتفتيش على المصانع ومُتابعة خطط الإصلاح البيئي بها، وكذا العمل على الانتهاء من إعداد مشروع الصناعة الخضراء المستدامة لدعم قطاع الصناعة والتركيز على خفض الكربون، هذا إلى جانب توقيع اتفاقية بشأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار جهود صندوق حماية البيئة.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه فيما يتعلق بالإدارة المتكاملة للمخلفات، فقد تم رفع تراكمات من المخلفات البلدية الصلبة (غير الخطرة) وصلت إلى 6 ملايين طن، من 54 موقعًا بـ 10 محافظات، هذا إلى جانب تشغيل 25 محطة وسيطة (ثابتة/ متحركة) بـ 14 محافظة، وكذا تشغيل 12 خطا لمصانع تدوير ومعالجة وفرز بـ 4 محافظات، فضلا عن اتاحة 28 مدفنا صحيا بـ 17 محافظة.
ونوهت الوزيرة إلى أنه تم توقيع 8 عقود تتعلق بالجمع والنقل ونظافة الشوارع في 6 محافظات، كما تم توقيع عقود للمعالجة والتخلص من خلال 35 مصنعًا في 19 محافظة، هذا إلى جانب الترخيص لأكثر من 590 شركة (صغيرة/ متوسطة/ كبيرة) للجمع والنقل.  
 

مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة

وأشارت الوزيرة، إلى أنه فيما يتعلق بالوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، فإنه جار حاليا تحويل الغاز إلى طاقة بمدفن السلام ومدافن الحمام باستثمارات تقديرية 40 مليون دولار، وكذا إعادة استخدام الحمأة بمحطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش وتحويلها إلى طاقة باستثمارات مبدئية 220 مليون يورو، مضيفة أنه جار إنشاء مرفق متكامل لإدارة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان.

وفيما يتعلق بالتعامل مع ملف "قش الأرز"، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تجميع أكثر من 48 ألف طنا من القش، وأن الجهود المبذولة أثمرت عن تجنب ما يقرب من 5401 طنا: (3962 طن جسيمات صلبة- 853 طن غاز ثاني أكسيد النيتروجين، 586 طن غاز ثاني أكسيد الكبريت).

كما أظهرت نتائج رصد جودة الهواء خلال الفترة من 1 إلى 14 سبتمبر الجاري تحسن مستوى الهواء بالقاهرة الكبرى والدلتا، ولفتت الوزيرة إلى حملات الفحص وقياس عادم المركبات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وكذا ما تم تنظيمه من أعمال توعية بيئية تضمنت العديد من الندوات واللقاءات والأنشطة التوعوية.

وتطرقت الدكتورة ياسين فؤاد، خلال الاجتماع، إلى جهود تطوير عدد من المناطق بالمحميات الطبيعية، ومن ذلك تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، بمحافظة جنوب سيناء، وكذا تطوير خدمات الزوار بمحمية وادي الجمال.
 

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قش الأرز الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مصانع أسمنت مشروع الصناعة الخضراء

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