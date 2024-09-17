وزير التعليم: ما يتم حاليا من قرارات ما هو إلا إصلاح وفقا لاستراتيجية 2030
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما يتم حاليا من قرارات ومواقف ما هو إلا إصلاح وفقا لاستراتيجية 2030.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال لقاء رؤساء تحرير الصحف، اليوم، أنه يتم حاليا العمل على بنود استراتيجية بناء الإنسان المصري، وأن الوزارة تعمل حاليا للوصول إلى 100 مدرسة يابانية بمصر.
العام الدراسي الجديد
وقررت وزارة التربية والتعليم بدء الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بعدد ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.
الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد
ويبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.
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