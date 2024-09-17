قطع الكهرباء عن عدد من المناطق في قنا غدًا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا،شمال محافظة قنا ،عن انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق نجع سعيد، والشيخ على شرق، وذلك غدا الاربعاء من الساعة 5 صباحا حتى 7 صباحا لإجراء أعمال صيانة دورية.

كما أعلنت الوحدة المحلية لمركز نقادة قطع الكهرباء عن مغذى نقادة كشك ٣،٤ من محطة محولات نقادة.

والمناطق المتأثرة بالقطع هى كشك المستشفى،الاتوبيس،الشيخ حسين،شارع جمال عبدالناصر، شارع كورنيش النيل،والمنشية.

وذلك من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثامنة صباحا غدا الاربعاء.