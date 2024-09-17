حملات إزالة فورية لـ 3 حالات تعدٍ على أرض زراعية في قنا

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة.

وتم خلال الحملات تنفيذ إزالات لثلاث حالات بناء مخالفة للقانون بزمام قرية أولاد نجم بهجورة، بحضور ناجح حلمى رئيس مجلس قروى أولاد نجم بهجورة ، تم تنفيذ الإزالة الفورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى أنه تم ازالة فورية بناء مخالف على أرض زراعية لعدد حالتين.

بناء على أرض زراعية



وقال رئيس المركز إن المخالفة عبارة عن بناء على أرض زراعية لناحية بناء بالطوب الأبيض ومونة الاسمنت وارتفاع يتراوح ما بين المتر والنصف إلى اثنان متر على مساحة إجمالية {قيراطين} ويعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون، بزمام الوحدة المحلية لقرية اولاد نجم بهجورة، وتمت الازالة حتى سطح الأرض، وتم أخذ تعهد على المواطنين برفع الأنقاض وتأهيل الأرض للزراعة مرة أخرى كما كانت علية فى السابق.

قرية أولاد نجم بهجورة

وأكد أشرف أنور، أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون، وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشددًا على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين، وفرض هيبة الدولة.