إحالة 6 موظفين بالوحدة الصحية "البحري قمولا" و"دنفيق" فى قنا للتحقيق
أجرى كارم سعد رئيس الوحدة المحلية لقرية البحري قمولا بمركز نقادة، غرب محافظة قنا، اليوم الثلاثاء جولة تفقدية على عدد من المصالح والمنشآت الحكومية.
جولة تفقدية بقنا
وتم المرور على الوحدات الصحية بدائرة الوحدة ومتابعة سير العمل، وتم حذف أسماء 3 موظفين بالوحدة الصحية بدنفيق، و3 موظفين بالوحدة الصحية بالبحرى قمولا وإحالتهم للتحقيق.
جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بمتابعة المصالح الحكومية بدائرة المركز، وبتوجيهات من حسين الزمقان رئيس المركز.
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