سريع مثل البرق، الزمالك يقدم البولندي كونراد ميشالاك في فيديو تشويقي

أعلن نادي الزمالك رسميا، التعاقد مع البولندي كونراد ميشالاك القادم من نادي أحد السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري، لمدة موسم على سبيل الإعارة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

ونشر الزمالك فيديو تقديم اللاعب على صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، معلقا “سريع مثل البرق.. خطير مثل السهم.. رحبوا معنا بالفارس الجديد كونراد ميشالاك”.

وجاء التعاقد مع البولندي كونراد ميشالاك بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان اللاعب قد اجتاز الكشف الطبي الذي خضع له في الساعات الماضية ووقع على عقود الانتقال رسميًا لصفوف القلعة البيضاء.

وقيد مسؤولو الزمالك اللاعب في القائمتين المحلية والأفريقية للفريق بعد حسم الصفقة.