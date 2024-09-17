الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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محافظات

النيابة تطلب سرعة التحريات حول مقتل شاب في مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا

كردون أمنى
كردون أمنى

 فرضت الأجهزة الأمنية، بمحافظة قنا،  كردونا أمنيا حول قرية حمرة الدوم بمركز نجع حمادي، وذلك لمنع تجدد الاشتباكات بين طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية.

وأمرت النيابة العامة بسرعة التحريات في واقعة مقتل شاب يعمل مزارعا، إثر إصابته بطلق ناري بسبب مشاجرة بالأسلحة النارية.

 

تفاصيل البلاغ بقنا

 تلقى اللواء محمد عمران مساعد وزير الداخلية ومدير أمن قنا، إخطارًا مفاده مصرع مزارع في اشتباكات مسلحة بين عائلتين بقرية حمرة الدوم بنجع حمادي.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة نجع حمادي إلى مكان الواقعة.

 

تحريات الواقعة بقنا

 وبعد الفحص تبين مصرع ا.ع.ت، 17 عاما، يعمل مزارع،  إثر إصابته بطلق ناري في مشاجرة بالأسلحة النارية وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم فى الواقعة.

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