الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

"الدراسات العليا" بجامعة الإسكندرية يناقش تعزيز قيم النزاهة الأكاديمية

الدكتور هشام سعيد،
الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، فيتو

ناقش مجلس الدراسات العليا والبحوث بـجامعةالإسكندرية، المنعقد  اليوم، برئاسة الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إجراءات تعزيز قيم النزاهة الأكاديمية بجامعة الإسكندرية.

وشهد الاجتماع اقتراح مجموعة من الحلول والإجراءات على مستويات مختلفة منها تعزيز النزاهة الأكاديمية ووضع سياسات واضحة وصارمة حولها، وكذلك التوعية التثقيف من خلال تنظيم ورش العمل والمحاضرات التي تركز على تعزيز قيم النزاهة الأكاديمية، وإلزام الطلاب الدارسين وأعضاء هيئة التدريس بتوقيع تعهدات تتعلق بالنزاهة الأكاديمية وكذلك تعزيز الإشراف الأكاديمي من قبل الأساتذة والمشرفون، بالإضافة لتطبيق عقوبات رادعة على أي عضو يثبت تورطه في هذه الأفعال والممارسات السلبية.

واستعرض المجلس توصيات لجنة توطين الصناعة والتي تناولت ثلاثة محاور رئيسية: المحور الأول والذي يشمل التواصل مع كليات القطاع الطبي وكليات القطاع العلمي لعرض ما لديهم من ابتكارات او مخرجات بحثية في المجالات المختلفة لسد الاحتياجات الناقصة  في السوق المحلي ودراسة إمكانية تصنيعها محليا، أما المحور الثاني تناول التواصل مع الشركات المصرية لمعرفة مدى احتياجها ، ولتعظيم الاستفادة من مخرجات الأبحاث التطبيقية، فيما تناول المحور الثالث التنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتمويل الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية للوصول إلى حلول علمية للتغلب على أي مشكلات أو تحديات تتعلق بتوفير الدواء والمستلزمات للمواطن المصري.

واستعرض المجلس آليات تحديث دليل الدراسات العليا بالجامعة، ودليل شئون أعضاء هيئة التدريس وكذلك دليل الإدارة العامة للعلاقات الثقافية.

كما استعرض المجلس مذكرة التفاهم المقترحة من لجنة العلاقات الثقافية بالمجلس الأعلى للجامعات ليكون إطار استرشادي للجامعات المصرية مع إمكانية إضافة أي بنود أخرى، كذلك تم عرض مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة جامولان ليون3 الفرنسية، ووافق المجلس علي مذكرة التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الهندسة) وجامعة Penn state Harrisburg بالولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقية كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية مع الجمعية الملكية للجراحين بأدنبرة بغرض تدريب الأطباء.

ووافق المجلس على إنشاء اللائحتين الخاصتين بدرجتي الدبلوم المهني لإصابات الرياضة والدبلوم المهني للتقييم الكهروفسيولوجي للأمراض العصبية العضلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اعلام جامعة الاسكندرية جامعه الإسكندرية اخبارجامعة الاسكندرية مجلس جامعة الإسكندرية

مواد متعلقة

الإسكندرية: 65 جامعة ومركزًا بحثيًا في التصفيات النهائية لأولمبيادات الشركات الناشئة المؤهلة لبرنامج Gen-z

الأكثر قراءة

ذهب وألماس، تفاصيل سرقة فيلا نجل شقيق عمرو دياب

رئيس الإذاعة السابق يطالب بمنع إذاعة أغنية "قمر سيدنا النبي"

قرار جديد في محاكمة عامل تزوج زوجة والده في المنيا

عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء

جبران: بدء إجراءات سفر شباب تقدموا للحصول على وظائف وفرتها وزارة العمل في "البوسنة والهرسك"

أخبار الأهلي، صفقة الجناح وجاهزية يحيى عطية الله وملف التجديد

الأرصاد تكشف مفاجأة عن خريف 2024

ads

منوعات

المزيد

عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم

للذكرى، حكاية مؤثرة سعودية عانقها دب في موسكو

علماء يكتشفون أجساما غامضة تحت سطح المريخ

يوتيبر فيتنامي ينجح في ابتكار يخت طائر من النفايات (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في الأسواق

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

أبو المكارم: 3 تحديات رئيسية تواجه الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأدب مع أهل بيت النبوة وأمهات المؤمنين (فيديو)

شباب حول الرسول، أسامة بن زيد "أصغر قادة الإسلام"

تفسير حلم الواعظ في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات واستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية