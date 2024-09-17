"الدراسات العليا" بجامعة الإسكندرية يناقش تعزيز قيم النزاهة الأكاديمية

ناقش مجلس الدراسات العليا والبحوث بـجامعةالإسكندرية، المنعقد اليوم، برئاسة الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إجراءات تعزيز قيم النزاهة الأكاديمية بجامعة الإسكندرية.

وشهد الاجتماع اقتراح مجموعة من الحلول والإجراءات على مستويات مختلفة منها تعزيز النزاهة الأكاديمية ووضع سياسات واضحة وصارمة حولها، وكذلك التوعية التثقيف من خلال تنظيم ورش العمل والمحاضرات التي تركز على تعزيز قيم النزاهة الأكاديمية، وإلزام الطلاب الدارسين وأعضاء هيئة التدريس بتوقيع تعهدات تتعلق بالنزاهة الأكاديمية وكذلك تعزيز الإشراف الأكاديمي من قبل الأساتذة والمشرفون، بالإضافة لتطبيق عقوبات رادعة على أي عضو يثبت تورطه في هذه الأفعال والممارسات السلبية.

واستعرض المجلس توصيات لجنة توطين الصناعة والتي تناولت ثلاثة محاور رئيسية: المحور الأول والذي يشمل التواصل مع كليات القطاع الطبي وكليات القطاع العلمي لعرض ما لديهم من ابتكارات او مخرجات بحثية في المجالات المختلفة لسد الاحتياجات الناقصة في السوق المحلي ودراسة إمكانية تصنيعها محليا، أما المحور الثاني تناول التواصل مع الشركات المصرية لمعرفة مدى احتياجها ، ولتعظيم الاستفادة من مخرجات الأبحاث التطبيقية، فيما تناول المحور الثالث التنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتمويل الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية للوصول إلى حلول علمية للتغلب على أي مشكلات أو تحديات تتعلق بتوفير الدواء والمستلزمات للمواطن المصري.

واستعرض المجلس آليات تحديث دليل الدراسات العليا بالجامعة، ودليل شئون أعضاء هيئة التدريس وكذلك دليل الإدارة العامة للعلاقات الثقافية.

كما استعرض المجلس مذكرة التفاهم المقترحة من لجنة العلاقات الثقافية بالمجلس الأعلى للجامعات ليكون إطار استرشادي للجامعات المصرية مع إمكانية إضافة أي بنود أخرى، كذلك تم عرض مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة جامولان ليون3 الفرنسية، ووافق المجلس علي مذكرة التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الهندسة) وجامعة Penn state Harrisburg بالولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقية كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية مع الجمعية الملكية للجراحين بأدنبرة بغرض تدريب الأطباء.

ووافق المجلس على إنشاء اللائحتين الخاصتين بدرجتي الدبلوم المهني لإصابات الرياضة والدبلوم المهني للتقييم الكهروفسيولوجي للأمراض العصبية العضلية.