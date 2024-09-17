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وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود شركة "ارتقاء" للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية مع رئيسة "ارتقاء" والعضو المنتدب، فيتو
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عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعًا اليوم مع د. يسرية لوزا رئيسة مجلس إدارة شركة "ارتقاء" الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات، والدكتور أيمن محرم العضو المنتدب لشركة "ارتقاء"، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

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يأتي اللقاء في إطار متابعة وزيرة  التنمية المحلية لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة القاهرة.

وشهد اللقاء متابعة مستجدات عمل شركة "ارتقاء" في منظومة النظافة بأحياء المنطقة الغربية بالقاهرة، والتى تتضمن (منشأة ناصر - الوايلى - وسط - بولاق – غرب القاهرة - عابدين - الأزبكية - الموسكى - باب الشعرية)، حيث تقوم الشركة بناءً على تعاقدها مع محافظة القاهرة منذ ٣ سنوات بتقديم كافة أنواع خدمات النظافة؛ من الجمع السكنى والتجارى ونظافة وغسيل الشوارع والمرافق العامة، وفقًا لخطة التشغيل التفصيلية المعدة من الشركة.

وأشاد وفد شركة "ارتقاء" الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات بالدعم والتعاون الذي تقدمه وزارة التنمية المحلية، وتذليل أي معوقات أو تحديات تواجهها لتنفيذ بنود التعاقد وإعادة الصورة الحضارية والجمالية للعاصمة، وتغيير الصورة الحالية في المناطق التي يعملون بها في أحياء المنطقة الغربية.

كمية المخلفات وعدد العاملين المشاركين فى عمليات النظافة

كما عرض وفد الشركة متوسط كمية المخلفات المتولدة من أحياء المنطقة الغربية وعدد العاملين المشاركين فى عمليات النظافة وجمع المخلفات وغسيل الشوارع فى الـ9 أحياء، سواء للجمع السكنى وعمال الكنس والنظافة للشوارع، وإجمالي عدد السيارات والمعدات والأدوات المستخدمة لتقديم الخدمات والحاويات وعربات الجمع اليدوي والمقشات والشوك والزي.

كما عرض وفد الشركة جهودها في منظومة النظافة التي تقوم بها فى بعض المناطق بالمحافظات، من بينها: زينهم والدويقة وهرم سيتى والجونة، وتم استعراض إمكانيات الشركة للدخول في المنظومة الجديدة فيما يخص إدارة وتشغيل مصانع تدوير المخلفات، وفقًا للفرص الاستثمارية المتاحة في المنظومة على أرض محافظات الجمهورية.

الرئيس ومدبولي يتابعان المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بالعاصمة

وأكدت الدكتورة منال عوض أن حل مشكلة القمامة وتحسين مستوى النظافة وشعور المواطنين بتحسن ملحوظ فى جميع شوارع الجمهورية، يأتى على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يتابعان المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بالعاصمة بصورة مستمرة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تسعى لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات، سواء مصانع التدوير أو المدافن الصحية الآمنة، مشيرة إلى أن الدولة قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ العديد من المشروعات في هذا القطاع ونسعى لتشغيلها وإدارتها بصورة جيدة، والحفاظ على ما أنفقته الدولة في تلك المنظومة، حيث تم إقامة محطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومصانع للمعالجة والتدوير للمخلفات بأحدث التكنولوجيات، وكذا إنشاء مدافن صحية آمنة للتخلص الآمن والسليم من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائى وغلق وإزالة المقالب والتراكمات العشوائية.

وشددت الدكتورة منال عوض على أن نظافة الشارع ورضا المواطنين عن مستوى النظافة هى المعيار الأساسى فى تقييم عمل الشركات الجديدة بالقاهرة، لافتة إلى حرص الوزارة لتقديم كل الدعم لتلك الشركات لتقديم خدماتها بصورة أفضل وفقًا للتعاقدات مع محافظة القاهرة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الحكومة تريد تغيير وجه القاهرة خاصة فى ظل المشروعات القومية التي يتم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن الدولة تدعم شركات القطاع الخاص الوطنية في مجال المخلفات ونتمنى نجاحها وعليها العمل بجدية للحصول على ثقة ورضا المواطن.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على عقد اجتماعا بين المحافظة والشركة وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لمتابعة بعض التحديات الخاصة بالعمل على أرض الواقع.

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