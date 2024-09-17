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رياضة

موعد وصول طاقم تحكيم مباراة الزمالك والشرطة الكيني

فريق الزمالك
فريق الزمالك

 يصل إلى القاهرة صباح غدًا الأربعاء، طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك والشرطة الكيني المقرر لها في الثامنة مساء يوم 20 سبتمبر الجاري في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

ويتكون طاقم تحكيم لقاء الإياب من، الناميبي مويشيتساما نيجونجو نافتال حكمًا للساحة ويعاونه الجنوب أفريقي كليدوين بالويي والناميبي ماثيو كانيانجا مساعدين والناميبي ويلهم ليتوكافا هايتيمبو حكمًا رابعًا.


وأختار "كاف" الجيبوتي محمد مؤمن علي مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام مندي جون فرانك من جامبيا.
جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي،  انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

 

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الزمالك والشرطة الكيني بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية الكونفدرالية الأفريقية العاصمة الكينية نيروبي

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