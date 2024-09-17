الأرصاد تكشف مفاجأة عن خريف 2024
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، بداية فصل الخريف يوم الأحد 22 سبتمبر، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر وينتهى يوم الجمعة 20 ديسمبر المقبل.
فصل الخريف
وقالت الأرصاد الجوية، فى بيان لها عن موسم فصل الخريف، إن الخريف فصل انتقالى ينقلنا من حرارة ورطوبة الصيف إلى اعتدال درجات الحرارة وسقوط الأمطار وتكون الشبورة التى قد تكون كثيفة أحيانا.
خريف 2024
أكدت الأرصاد الجوية أن من سمات فصل الخريف سقوط الأمطار والسيول، وفى ظل التغييرات المناخية فإن خريف هذا العام يشهد زيادة فى معدل سقوط الأمطار، وذلك أثناء حالات عدم الاستقرار التى تتعرض لها البلاد خاصة فى السواحل الشمالية وجنوب البلاد.
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