الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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جنح سيدي جابر تؤجل قضية الخليجيين المتهمين في قتل عامل توصيل لجلسة أول أكتوبر

محكمة الإسكندرية،
محكمة الإسكندرية، فيتو

أجلت محكمة جنح سيدي جابر اليوم الثلاثاء،  محاكمة المتهمين خليجي الجنسية في المشاجرة مع سائق تاكسي والتي تسببت في مقتل عامل ديلفري إلى جلسة أول أكتوبر المقبل.

 

 كانت جهات التحقيق أحالت متهم إلى محكمة الجنايات وآخرين إلى محكمة الجنح في التعدي على سائق تاكسي وضرب أفضي للموت لعامل دليفري بمنطقة سموحة،  مع استمرار حبس المتهمين.

 

وقائع القضية

 

بدأت الواقعة في القضية رقم 17166 لسنة 2024 جنح سيدي جابر،  بتلقى قسم شرطة سيدى جابر إخطارا من شرطة النجدة بوجود حادث دهس ومصاب فى منطقة سموحة دائرة القسم، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط مباحث القسم رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود شاب فى العقد الثانى من العمر يدعى" أ.س" مصاب بإصابات عديدة ولا يمكن استجوابه، وجرى نقله إلى مستشفى خاص تحت تصرف النيابة العامة وتوفى متأثر بإصابته.

وبسؤال الشهود قرروا حدوث مشاجرة بين مستقلى سيارة ملاكى وبين سائق سيارة تاكسي، وعند انطلاق السيارة الملاكى بسرعة اصطدمت بعامل دليفرى الذى تعلق بالسيارة، إلا أن قائدها رفض التوقف وسحل العامل لمسافة أمتار.

وأضاف الشهود، أن قائد السيارة كان يجلس شخص آخر بجانبه وآخرين، رفضا التوقف معرضين حياة العامل للخطر إلا أن المارة تمكنوا من محاصرة السيارة وإجبار قائدها على التوقف، ونتج عن ذلك إصابة عامل الديليفري بإصابات بالغة أدت إلى وفاته.

 

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