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محافظات

قرار جديد في محاكمة عامل تزوج زوجة والده في المنيا

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة استئناف جنايات المنيا حكمًا بتخفيف العقوبة المقررة بحق عامل من السجن المشدد 5 سنوات إلى سنة واحدة فقط، بعد إدانته بالزواج من زوجة والده. 

تزوج زوجة والده في المنيا

وقد تم ذلك باستخدام قسيمة طلاق قديمة، حيث ألزمت المحكمة المتهم بدفع المصاريف الجنائية ومصادرة الوثيقة المزورة.

مباحث الأحوال المدنية في المنيا 

تعود أحداث القضية ليوم 3 يونيو 2022، حينما تلقت الأجهزة الأمنية تقريرًا من مباحث الأحوال المدنية يفيد بأن "م.م" (28 عامًا)، عامل من مركز بني مزار، قد أبرم عقد قرانه على زوجة والده بمساعدة موظف عام (مأذون شرعي) من منطقة باب الشعرية بالقاهرة. 

تخفيف عقوبة عامل متهم بالزواج من زوجة والده في المنيا

وعلى الرغم من استمرار العلاقة الزوجية بين المتهمة ووالد المتهم في ذلك الوقت، قدمت وثيقة طلاق قديمة من زواج سابق، مما دفع الموظف لقبول العقد بحسن نية.

بعد القبض على العامل والمتهمة، تم إحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

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