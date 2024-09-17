محافظ  قنا يبحث زراعة مليون شجرة مثمرة وخشبية

التقى الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا ، وفدا من مؤسسة النداء وشركة v.n.v، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين مؤسسة النداء وشركة v.n.v لزراعة مليون شجرة بمحافظة قنا للحد من الانبعاثات الكربونية، ومقاومة التغيرات المناخية.

جاء ذلك بحضور اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة نجلاء باخوم مدير مؤسسة النداء بقنا عضو مجلس النواب، والدكتور علي ماهر نائب مدير برنامج التنمية الزراعية بمؤسسة النداء، والمهندس عمر النمر مدير عام شركة ( v.n.v)، وليلي سعيد مدير العلاقات العامة بالشركة، والمهندسة ريهام أنور مدير إدارة البيئة بديوان عام المحافظة.

زراعة "100 مليون شجرة"

من جانبه قال محافظ قنا: إن المبادرة الرئاسية "زراعة 100 مليون شجرة" تهدف إلي زيادة الرقعة الخضراء ونشر الوعى الصحى من أجل بيئة نظيفة، مشيرًا إلى أن المحافظة تستعد لزراعة مليون شجرة مثمرة، وخشبية علي مستوي المحافظة.

ووجه د. عبد الحليم بوضع خطة للتشجير مع ضرورة عقد دورات تدريبية للمزارعين تتضمن كيفية الاهتمام بالاشجار والعناية بها، مشددا على ضرورة التعاون مع الجهات المعنية لمعرفة الأماكن التي تحتاج إلى زراعة الأشجار بالمراكز والمدن والقرى، لافتا إلى أن المبادرة تأتى فى ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.