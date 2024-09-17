للمرة الثالثة، تخفيض تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني بالشرقية

قرر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2024/ 2025م، وذلك للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024 م لكل أنواع التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري) طبقًا للكشوف المرفقة.

النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني للعام الدراسي

أوضح محافظ الشرقية أن قرار النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني للعام الدراسي 2024 / 2025 م جاء تيسيرًا على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية الفنية بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلًا على المجتمع.

النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني للعام الدراسي،فيتو

علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم

النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني للعام الدراسي،فيتو2

وكان المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم قد تقدم بمذكرة للعرض علي محافظ الشرقية تتضمن الإحتياج الفعلي لأعداد الطلاب بمدارس التعليم الثانوي الفني بنوعياته (صناعي – زراعي – تجاري )، ليقرر المحافظ بالنزول بالحد الأدنى للقبول بعدد من مدارس التعليم الفني وصولًا لتحقيق الكثافات الطلابية المقررة.

