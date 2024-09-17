الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كيكي سيتين: برشلونة منعني من تدريب أحد الفرق المصرية

كيكي سيتين المدرب
كيكي سيتين المدرب السابق لفريقي فياريال وبرشلونة

أعلن كيكي سيتين، المدرب السابق لفريقي فياريال وبرشلونة، عن بعض الكواليس الخاصة برحيله المفاجئ عن تدريب الفريقين.

وكان فياريال قد قرر الاستغناء عن خدمات سيتين في سبتمبر 2023 بعد بداية سيئة في الدوري الإسباني، حيث حصل الفريق على 3 نقاط خلال 4 جولات.

 سيتين: برشلونة وراء منعي من تدريب فريق مصري

وقال سيتين، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "النادي يدّعي أن الطرد مبرر، لذلك يقولون الأسباب التي أدت إلى رحيلي".

وأضاف: "في المحكمة أدلى لاعبان بشهادتهما وقالا أشياء فظيعة. كانا داني باريخو وراؤول ألبيول، حيث أكدا أننا قمنا بفترة إعداد كارثية، وأننا لم نتدرب.. وينتظرون أن يفهم القاضي أن هذا كان الوضع ليعتبر الطرد مبررًا".

وتابع: "القاضي، للأسف من يجب أن يقرر ذلك.. إن نية النادي هي تأخير مواعيد دفع التعويض، وهم يعلمون أنهم سيتعين عليهم الدفع في النهاية، لأن كل الحالات المماثلة منذ 2010، لم يفز أي نادٍ على مدرب في قضية كهذه".

وتحدث سيتين عن وضعه الاحترافي بعد عام من عدم تدريب أي فريق، منذ رحيله عن فياريال، وأكد أنه لم يعتزل ولكنه لا يشعر بالضغط للعودة إلى الملاعب.

وواصل سيتين: "في الواقع لم أعتزل التدريب. الآن لا أفتقد التدريب، ولكن يتوقف الأمر على قدوم شيء يثير اهتمامي".

واختتم: "كنت على وشك ركوب طائرة لتدريب فريق مصري، وفي ذلك الوقت أخبروني بعرض برشلونة، كنت أتساءل كيف سأوقع مع البارسا؟".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيتين كيكي سيتين برشلونة فياريال

مواد متعلقة

برشلونة يكشف عن قميصه الثالث هذا الموسم

برشلونة يغرد، ترتيب الدوري الإسباني عقب الجولة الخامسة

نجم برشلونة مهدد بالغياب عن كلاسيكو الدوري الإسباني

أول لاعب يصل للمباراة رقم 100 مع البرسا.. مسيرة ليفاندوفسكي مع برشلونة (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء

رئيس الإذاعة السابق يطالب بمنع إذاعة أغنية "قمر سيدنا النبي"

قرار جديد بشأن عامل التحويلة المتهم في حادث قطاري الزقازيق

رضوى الشربيني تعلن إنهاء تعاقدها مع قناة "سي بي سي سفرة"

بعد انتشاره سريعا بـ15 دولة، جمال شعبان يحذر من متحور جديد يثير المخاوف

شاب تقدم لخطبتها ورفضته، الأمن يكشف ملابسات ابتزاز فتاة شمال سيناء

كولر يدرس توظيف كهربا في مركز جديد

كيكي سيتين: برشلونة منعني من تدريب أحد الفرق المصرية

ads

منوعات

المزيد

للذكرى، حكاية مؤثرة سعودية عانقها دب في موسكو

علماء يكتشفون أجساما غامضة تحت سطح المريخ

يوتيبر فيتنامي ينجح في ابتكار يخت طائر من النفايات (فيديو)

بتكلفة 300 ألف دولار، تفاصيل الزواج الأسطوري لرجل أعمال سوداني بالقاهرة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أبو المكارم: 3 تحديات رئيسية تواجه الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 17- 9- 2024 عالميا

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي للأندية الأكثر تتويجا بالسوبر الإفريقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، أسامة بن زيد "أصغر قادة الإسلام"

تفسير حلم الواعظ في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات واستقرار الحياة الزوجية

وزير الأوقاف السابق عن فتوى جواز سرقة الكهرباء والمياه: دعوات باطلة فاسدة

المزيد
الجريدة الرسمية