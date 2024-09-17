كيكي سيتين: برشلونة منعني من تدريب أحد الفرق المصرية

أعلن كيكي سيتين، المدرب السابق لفريقي فياريال وبرشلونة، عن بعض الكواليس الخاصة برحيله المفاجئ عن تدريب الفريقين.

وكان فياريال قد قرر الاستغناء عن خدمات سيتين في سبتمبر 2023 بعد بداية سيئة في الدوري الإسباني، حيث حصل الفريق على 3 نقاط خلال 4 جولات.

سيتين: برشلونة وراء منعي من تدريب فريق مصري

وقال سيتين، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "النادي يدّعي أن الطرد مبرر، لذلك يقولون الأسباب التي أدت إلى رحيلي".

وأضاف: "في المحكمة أدلى لاعبان بشهادتهما وقالا أشياء فظيعة. كانا داني باريخو وراؤول ألبيول، حيث أكدا أننا قمنا بفترة إعداد كارثية، وأننا لم نتدرب.. وينتظرون أن يفهم القاضي أن هذا كان الوضع ليعتبر الطرد مبررًا".

وتابع: "القاضي، للأسف من يجب أن يقرر ذلك.. إن نية النادي هي تأخير مواعيد دفع التعويض، وهم يعلمون أنهم سيتعين عليهم الدفع في النهاية، لأن كل الحالات المماثلة منذ 2010، لم يفز أي نادٍ على مدرب في قضية كهذه".

وتحدث سيتين عن وضعه الاحترافي بعد عام من عدم تدريب أي فريق، منذ رحيله عن فياريال، وأكد أنه لم يعتزل ولكنه لا يشعر بالضغط للعودة إلى الملاعب.

وواصل سيتين: "في الواقع لم أعتزل التدريب. الآن لا أفتقد التدريب، ولكن يتوقف الأمر على قدوم شيء يثير اهتمامي".

واختتم: "كنت على وشك ركوب طائرة لتدريب فريق مصري، وفي ذلك الوقت أخبروني بعرض برشلونة، كنت أتساءل كيف سأوقع مع البارسا؟".