حزب الجيل: تفعيل بدائل "الحبس الاحتياطى" خطوة ضرورية لتحسين ملف الحريات

أكد الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، أن تفعيل بدائل الحبس الاحتياطى البسيط يتسق مع المعايير الدولية والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يشكل خطوة ضرورية قبل تقديم مصر تقريرها الرابع لـ«آلية المراجعة الدورية الشاملة» بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف هذا العام.

بدائل الحبس البسيط تؤكد مسار الدولة لتقليل العقوبات المقيدة للحريات

وقال "محسن"، في بيان للحزب، إن بدائل الحبس تؤكد مسار الدولة لتقليل العقوبات المقيدة للحريات، وذلك بما يتسق مع مطالب القوى السياسية والحزبية بضرورة الارتقاء بالملف الحقوقي، كما يمثل ترجمة حقيقية لما تعلن عنه القيادة السياسية من قرارات وخطوات في ملف حقوق الإنسان.

القرار يتسق في الوقت نفسه مع ما يتم من تعديلات على ملف الحبس الاحتياطي

ونوه بأن القرار يتسق في الوقت نفسه مع ما يتم من تعديلات على ملف الحبس الاحتياطي وتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد على أن الدولة تتخذ مسارات للتقليل من العقوبات المقيدة للحريات وهذا له أثر كبير على ملف الحريات، وملف حقوق وجودة الحياة والأمن الاجتماعي

وقررت النيابة العامة تشغيل عدد ٥٤ محكوما عليهم - بدائرة نيابة استئناف القاهرة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم، وذلك تحقيقا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.