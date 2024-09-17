مد أجل التسجيل بمسابقة «الأعلى للثقافة»، اعرف الشروط وقيمة الجوائز

أعلن المجلس الأعلى للثقافة عن مد أجل فتح باب التسجيل إلى يوم 15 أكتوبر 2024 بدلا من 15 سبتمبر 2024 فى مسابقة لجنة التراث الثقافي غير المادي (الفنون الشعبية) لفنون العزف على آلة المزمار للكبار والبراعم حتى سن ١٧ عامًا لعام 2024.

مسابقة المزمار