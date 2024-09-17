الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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رياضة

أحمد فتوح ينتظم في تدريبات الزمالك اليوم

أحمد فتوح
أحمد فتوح

ينتظم أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني المُقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس الإثنين، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم الجمعة المُقبل في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

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التدريبات الجماعية إستاد القاهرة الدولي الكونفدرالية الأفريقية العاصمة الكينية نيروبي ستاد القاهرة الدولي

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