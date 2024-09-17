النيابة تستمع إلى سائق سيارة نقل اشتعلت بها النيران بعد انقلابها على الطريق الأوسطى

تستمع جهات التحقيق إلى سائق سيارة نقل بعد تعرضه لحادث انقلاب مقطورة محملة بحبوب القمح، بالنفق المؤدي للطريق الأوسطي بحلوان، مما أسفر عن اشتعال النيران بها، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لموقع البلاغ وأمكن السيطرة عن النيران.

البداية كانت بورود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة، يفيد اشتعال النيران في مقطورة محملة بالقمح.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحادث، مدعمين بعدد من سيارات الإطفاء، ونجح رجال الإطفاء في السيطرة علي النيران ومحاصرتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.